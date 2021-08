Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Pestalozzistraße in Frankenthal das Gartenhäuschen eines Einfamilienhauses aufgehebelt und diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden bewegt sich den Beamten zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.