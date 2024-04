Buchseiten, die plötzlich leer sind. Ein verwunschener Königshof und eine Fee, die auf Rache sinnt. Die Musical-AG der Pestalozzi-Grundschule zauberte am Donnerstag ein spannendes und lustiges Stück in die Turnhalle, das in einer Disko als Zugabe gipfelte.

Das Lampenfieber steht den 33 Akteuren ins Gesicht geschrieben – lange bevor „Die Rettung der Märchen“ über die Bühne geht. Die Turnhalle ist zweigeteilt. Vor den Kulissen stehen Turnbänke und Stühle und es liegen Gymnastikmatten für die Gäste aus. Dahinter wuseln Helden aus bekannten Märchen durcheinander. Die Leiter der Musical-AG haben alle Hände voll zu tun. Sarah Thill schminkt im Akkord den Tänzerinnen Punkte und Striche ins Gesicht. Die Märchenfiguren erhalten je ein typisches Symbol ihrer Rolle auf die Wange – Dornröschen eine Rose, Hänsel ein Baum, die Hexe eine Spinne.

Derweilen prüft Linda Tunner, ob alle Kostüme sitzen. „Kaugummis raus aus dem Mund, ihr müsst singen. Rennt nicht, ihr habt genug Zeit. Ganz wichtig: Laut und deutlich sprechen“, gibt sie letzte Regieanweisungen. „Seid ihr aufgeregt?“ Im Chor ruft das Ensemble „Ja!“. Die Regisseurin lobt die Darsteller: „Dann gebt ihr gleich alles, ihr schafft das!“ Yannick Obermayer stattet die Akteure mit Headsets und Mikros aus, die ebenso wie die Boxen und das Mischpult vom Förderverein gestiftet wurden. Der neunjährige Julien ist der Chef am Mischpult. Stolz zeigt er die Regler, die Obermayer mit Klebestreifen markiert hat – damit sein Techniker weiß, wie weit er aufdrehen soll.

Spaß steht im Vordergrund

Auch wenn alles so zugeht wie im echten Theater, sind die Darsteller Schüler einer Schwerpunktschule für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Mehr als 70 Prozent von ihnen haben Migrationshintergrund. Daher sei das Musical auf ihre Konzentrationsspanne zugeschnitten, erklärt die Musiklehrerin der RHEINPFALZ vor der Aufführung. „Die Texte sind kurz, die Szenen sind abwechslungsreich. Wir wollen die Kids nicht dressieren. Sie sollen Spaß haben und ihr Selbstvertrauen stärken“, sagt Tunner.

Seit neun Monaten haben die Schüler der dritten und vierten Klassen für ihren Auftritt geprobt, in den letzten drei Tagen während der ganzen Unterrichtszeit. Beeindruckend sind die phantasievollen Kostüme und das bunte Bühnenbild mit Fotoleinwand des Märchenwaldes und einem prunkvollen Portal. Den habe der Opa eines Schülers angefertigt, verrät Tunner. „Viele Stoffe und Requisiten hat uns der Gesangverein 1845 Pfeddersheim zur Verfügung gestellt.“

Erlösender Luftkuss

„Bitte alle Musicaldarsteller im Backstage aufstellen“ ruft Tunner. Matteo schlägt auf die stählerne Zungentrommel, und die Schauspieler marschieren feierlich auf die Bühne. Ihre Geschwister, Eltern und Großeltern im Publikum erfahren, dass das Land der Märchen über den Wolken liegt. Und dass die Märchenfiguren in die Bücher fliegen, wenn man den Kindern daraus vorliest. „Sag hallo, ich tanze einfach so“, singen Frau Holle, Aschenputtel und Dornröschen und freuen sich, dass es im Reich der Märchen so friedlich zugeht. Doch die 13. Fee Elisha schleicht schon durch die Zuschauerreihen und versetzt den ganzen Hofstaat mit ihrem Zauberstab in einen Dornröschenschlaf.

In diesem Moment sind die Märchenbücher der Kinder Marlon, Giusy und Ning plötzlich leer. „Sie sind nicht hier, sind nicht da, wer weiß, was mit den Märchen geschah?“, singen Luana, Younita und Jasmina traurig. Die Kinder reisen ins Märchenland. Und Marlon wirft Dornröschen den erlösenden Luftkuss zu, obwohl er dem lachenden Publikum vorher erklärt, dass er weder ein Prinz ist, noch Mädchen küsst. Nun recken und strecken sich alle eingeschlafenen Märchenfiguren. Zum Finale tanzt das komplette Ensemble zu den rockigen Rhythmen von „Happy“ aus dem Kinofilm „Ich – einfach unverbesserlich 2“. Das Publikum fordert eine Zugabe – und nun verwandelt sich die Turnhalle zur Disko, in der Zuschauer und Schauspieler gemeinsam tanzen.