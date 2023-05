Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ottolozzi“ heißt das kleine Gespenst, dass in der Pestalozzi-Grundschule Unfug treibt. Es ist der Held in dem gleichnamigen Kinderbuch, das die Schüler der Schreibwerkstatt selbst geschrieben und liebevoll illustriert haben. Am Montag fand die feierliche Buchvorstellung statt.

125 Jahre alt wurde die Schule in der Vierlingstraße 2020. Das große Jubiläumsfest mit Buchvorstellung musste wegen Corona ausfallen. So kam nun das Ottolozzi mit Verspätung