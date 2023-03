Eine Personalversammlung ist am Dienstag, 7. März, der Grund dafür, dass die Verwaltung und städtische Einrichtungen in weiten Teilen nachmittags geschlossen bleiben. Betroffen sind laut Pressestelle unter anderem der Bürgerservice und die Zulassungsstelle, die an diesem Tag nur von 8 bis 12 Uhr öffnen. In den Kindertagesstätten gelten individuelle Regelungen, die den Eltern bereits bekannt sind. Die Stadtbücherei sei wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch das Bürgerbüro des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) in der Ackerstraße 24 ist von 8 bis 16 Uhr besetzt. Es handle sich bei dem Termin um eine reguläre Personalversammlung, die allerdings coronabedingt in den vergangenen beiden Jahren nicht stattgefunden habe, heißt es auf Nachfrage. Ab Mittwoch, 8. März, gelten die gewohnten Öffnungszeiten, zu finden auf www.frankenthal.de/offen.