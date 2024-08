Fehlende Fahrdienstleiter bremsen den Schienenverkehr zwischen Grünstadt und Frankenthal aus. Laut der DB InfraGo, dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen, kommt es dadurch zu einer Kürzung des Zugangebots am Freitag, 23. August. Es entfallen mehrere Regionalbahnen zwischen Frankenthal und Grünstadt. Nach Angaben der DB Regio betrifft dies die Züge mit Abfahrt in Frankenthal um 7.56, 9.02, 10.02, 11.02 und 12.02 Uhr. In Grünstadt entfallen die abfahrenden Züge um 6, 7.04, 8.24, 9.24, 10.24 und 11.24 Uhr. Die betroffenen Züge sind in der Online-Auskunft der Bahn gekennzeichnet. Wie die DB InfraGo am Mittwochnachmittag mitteilte, werde der für die Verkehre rund um Grünstadt/Freinsheim zuständige Bedienplatz im Elektronischen Stellwerk Neustadt zwischen 4.45 und 13.18 Uhr nicht vollständig besetzt sein. Weil in der Konsequenz die Anzahl der abzuwickelnden Zugfahrten reduziert werden muss, nimmt die DB Regio das Angebot in dieser Zeit zurück. Zusätzlich entfällt am Freitag nach Angaben der DB der Zug von Grünstadt nach Eisenberg mit der Abfahrtszeit um 8.25 Uhr. Die Züge von Eiswoog/Ramsen nach Frankenthal beziehungsweise in Gegenrichtung sollen nach Auskunft des Zweckverbands ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd ansonsten regulär verkehren und stehen den Fahrgästen zwischen Grünstadt und Frankenthal als Alternative zur Verfügung. Alle Angaben sind laut Pressemeldung der Bahn ohne Gewähr.