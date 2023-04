Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen der SG Lambsheim/Frankenthal, Vorletzter in der Handball-Pfalzliga, werden am Sonntag nicht bei der HSG Trifels in Annweiler antreten. Da die Gastgeber einer Verlegung der Partie nicht zugestimmt haben, nimmt die SG mit der Absage einen Wettbewerbsnachteil in Kauf.

Die Verantwortlichen der SG Lambsheim/Frankenthal wollten ihre Teams – sowohl Aktive als auch Jugend – in diesem Jahr wegen der 2G-plus-Regel in den Hallen nicht mehr spielen lassen. Das hatte SG-Vorsitzender