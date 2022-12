Die Stadtverwaltung kann An-, Um- oder Abmeldungen von Gewerben im Januar nur verzögert bearbeiten. Als Grund wird in einer Pressemitteilung der Stadt Personalmangel genannt. Wer ein Gewerbe anmelden möchte, erhält die dafür nötigen Unterlagen allerdings weiterhin beim städtischen Bereich Ordnung und Umwelt am Verwaltungssitz im Neumayerring 72 (Zimmer 2.12/2.16). Ausgefüllte Anträge können dort ebenfalls abgegeben werden. Eine Beratung zum Thema Gewerbe bietet der Bereich Ordnung und Umwelt unter der Telefonnummer 06233 89392 oder per E-Mail an ordnungundumwelt@frankenthal.de an. Allgemeine Fragen zur Gründung können der Verwaltung zufolge auch an die Stabsstelle Wirtschaftsförderung gerichtet werden unter Telefon 06233 89735 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de.