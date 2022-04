Wie attraktiv finden Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten ihren Beruf und ihren Arbeitsplatz? Um das herauszufinden und auf diese Weise Verbesserungen anstoßen zu können, regt die FDP-Fraktion eine Umfrage an. Die Verwaltung werde den Vorschlag aufnehmen, kündigte der zuständige Dezernent Bernd Leidig (SPD) im Jugendhilfeausschuss an. Allerdings müsse eine solche Befragung professionell betreut und in ein Personalentwicklungskonzept eingebettet werden. Leidig rechnet mit Kosten in Höhe eines „großen fünfstelligen Betrags“, die – mit Zustimmung des Stadtrats – in den Haushalt 2023, frühestens in den Nachtragshaushalt 2022, eingeplant werden könnten.