Welche Unterstützung die Arbeitsagentur Ludwigshafen Unternehmen jeder Größe bei der Personalgewinnung und beim Halten von Mitarbeitern bietet, darüber informiert ein Vortrag am Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr, im Verwaltungsgebäude Neumayerring 45 (1. Obergeschoss, Eingang rückseitig an der Terrasse des Brauhauses zur Post). Ein Thema: Zuschüsse, wenn Bewerber nicht den Anforderungen des Arbeitsplatzes oder die Qualifikation der Belegschaft nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht. Anmeldung bis Freitag, 28. Juni, per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Mehr zu diesem und weiteren Angeboten der Stabsstelle unter www.frankenthal.de/wirtschaftsförderung.