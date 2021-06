Der mit 4500 Euro dotierte Perron-Kunstpreis der Stadt Frankenthal wird 2022 in der Sparte Malerei vergeben. Das Thema des seit 1981 veranstalteten Wettbewerbs lautet diesmal „Malerei in Bewegung“: Wie kommt Bewegung ins Bild, wie bewegt es den Betrachter? Eingereichte Werke müssen eine Seitenlänge von mindestens 50 Zentimetern haben und maximal 100 auf 120 Zentimeter groß sein. Zunächst werden die Werke als Foto in DIN A4-Größe beurteilt. Alle Werke, die es in die Endausscheidung schaffen, werden vom 14. Mai bis 26. Juni 2022 im Kunsthaus Frankenthal ausgestellt. Am Eröffnungstag findet auch die Preisverleihung statt. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2022. Alle Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen finden sich im Internet auf der Homepage der Stadt.