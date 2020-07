Die Entscheidung ist gefallen, auch wenn sie noch geheim bleiben muss. Hinter verschlossenen Türen hat die sechsköpfige Jury rund um Frankenthals OB Martin Hebich (CDU) am Donnerstag im Kunsthaus die Preisträger des diesjährigen Perron-Kunstpreises ausgesucht.

Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs in der Sparte Porzellan: „Das Kleine im Großen“. Laut Stadtverwaltung soll es zur Auseinandersetzung mit Dimensionen und Zuordnungen zwischen Formen anregen. Dabei ginge es aber nicht um vordergründig „riesiges“ oder „winziges“ Porzellan. Die Beziehung zwischen Groß und Klein – Harmonie wie Kontraste – könnten sowohl in einem als auch in mehreren Stücken zum Ausdruck gebracht werden.

61 Bewerbungen aus Deutschland und der Schweiz mussten Hebich, Erkenbert-Museumsleiterin Maria Lucia Weigel, Karin Bille von der Beratungsstelle Formgebung Mainz, Mathias Listl von der Kunsthalle Mannheim, Svenja Kriebel von der Pfalzgalerie in Kaiserslautern und Felix Redlingshöfer von der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (APK) bewerten. Jeder Bewerber durfte ein Werk, das aus höchstens drei Teilen besteht, einreichen. „Die Diskussionen waren gehaltvoll und haben den Blick für die Besonderheiten einer jeden Arbeit geschärft. In der für den Hauptpreis ausgewählten Arbeit ist nicht nur das Thema gut umgesetzt, sondern auch das handwerkliche Niveau und die Stimmigkeit der Formgebung sind preiswürdig“, sagt OB Hebich.

4500 Euro für den Sieger

Der Hauptpreis ist mit 4500 Euro dotiert. Unter den Bewerbern, die zum Zeitpunkt der Jurierung nicht älter als 30 Jahre sind, werden zwei Förderpreise in Höhe von jeweils 1500 Euro vergeben. Bekannt gegeben werden die drei Gewinner am 8. August bei einer Vernissage im Kunsthaus. Bis 13. September sind dort alle von der Jury ausgewählten Werke zu sehen – immer donnerstags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr. Auch eine virtuelle Schau ist laut Stadtverwaltung angedacht.

Benannt nach Künstlerfamilie

Der Perron-Kunstpreis wird seit 1981 alle zwei bis drei Jahre von der Stadt Frankenthal abwechselnd in den Sparten Grafik, Malerei, Plastik und Porzellan vergeben. Benannt ist er nach der Frankenthaler Künstlerfamilie Perron. Der Preis soll Künstler fördern und dem kulturellen Leben in der Stadt neue Impulse geben.