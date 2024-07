Im kommenden Jahr wird der Perron-Kunstpreis der Stadt Frankenthal für die Sparte Grafik ausgeschrieben. An der Dotierung wird sich nach dem einstimmigen Votum des Kulturausschusses nichts ändern: Für den Hauptpreis gibt es 4500 Euro, für die beiden Förderpreise, die an Künstler unter 30 Jahren vergeben werden, jeweils 1500 Euro. Von den Arbeiten, die nicht älter als drei Jahre alt sein dürfen und noch nicht bei anderen Wettbewerben prämiert wurden, sollen die Bewerber bis 31. Januar 2025 zunächst Fotos für eine Vorjurierung einreichen. Die Preisträger werden am 10. April 2025 ermittelt. Die Preisverteilung findet mit gleichzeitiger Ausstellungseröffnung am 9. Mai 2025 im Kunsthaus statt.