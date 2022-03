An E-Auto-Fahrer richtet sich ein neues Angebot der Stadtwerke Frankenthal. Mit einer App sollen diese schneller Ladestellen finden. „Charge FT eAuto“: Unter diesem Namen kann die Anwendung in den App-Stores heruntergeladen werden. Sie zeigt laut Unternehmensinformation europaweit über 115.000 Ladepunkte an. Außerdem können Nutzer den Strom per App bezahlen. Die Stadtwerke betreiben an sechs Standorten in Frankenthal öffentliche E-Ladesäulen, unter anderem in den Parkhäusern am Hauptbahnhof und in der Willy-Brandt-Anlage. Außerdem hat der lokale Energieversorger angekündigt, ein eigenes E-Car-Sharing aufzubauen.