Die Wormser Polizei warnt vor Betrügern, die für ihre Zwecke Nachrichtendienste wie SMS oder Whatsapp nutzen. Eine 67-jährige Wormserin verlor so am Freitag einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Die Betrüger kontaktierten die Frau per SMS und gaben vor, die Tochter der 67-Jährigen zu sein. Weil ihr Handy kaputtgegangen sei, bat die vermeintliche Tochter ihre Mutter um Kontaktaufnahme via Whatsapp und dort um zwei Geldüberweisungen. Der Betrug fiel auf, nachdem die Frau die Zahlungsbestätigung an ihre richtige Tochter per Mail versandte. Laut Polizei müssen die Betrogenen meist das Geld an dritte Personen oder Firmen überweisen. Sie rät, vor möglichen Überweisungswünschen via Nachrichtendiensten zunächst ihre Familienangehörigen über bekannte Wege zu erreichen versuchen.