Digitale Kommunikationskanäle nutzt die katholische Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in Frankenthal, um Menschen auf das Osterfest einzustimmen. Wer Interesse an Denkanstößen zur Einkehr hat, kann sich bis 3. März anmelden.

In der am Aschermittwoch, 2. März, beginnenden Fastenzeit will die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit mit zwei Aktionen auf das Osterfest einstimmen. Ein Angebot zum Zuhören sind die Audio-Impulse, mit denen die biblische Botschaft des jeweiligen Tages erschlossen und Anregungen zum Nachdenken gegeben werden. Am Aschermittwoch, an jedem Sonntag der Fastenzeit sowie an den Tagen von Gründonnerstag bis Ostermontag gibt es jeweils einen neuen Impuls, der ab 9 Uhr auf der Homepage www.pfarrei-frankenthal.de abgerufen werden kann. Außerdem werden die Impulse auch auf dem YouTube-Kanal https://www.youtube.com/c/HLDreifaltigkeitFrankenthal zu finden sein.

Die zweite Aktion steht unter dem Motto „Auszeit to go – sieben Wochen geistlich unterwegs“. Wer teilnehmen will, sollte sich in der Fastenzeit mindestens einmal pro Woche zu einem Spaziergang oder einer kurzen Wanderung allein oder mit anderen auf den Weg machen. Zeit und Ort sind frei wählbar. Die Teilnehmer erhalten jede Woche einen schriftlichen Impuls zum Nachdenken und als Anregung zum Handeln. „Diese Form eines ganzheitlichen Weges durch die Fastenzeit soll die Teilnehmer sensibler werden lassen für sich selbst, für andere und für Gott“, informiert Gemeindereferentin Annette Kabanow. Über der Aktion stehe der biblische Leitvers „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Die Impulse und Materialien werden per E-Mail verschickt oder können in der Kontaktstelle Jakobsplatz 1 abgeholt werden. Das Angebot beginnt in der ersten Fastenwoche. Anmeldungen sind bis 3. März im Pfarrbüro Heilige Dreifaltigkeit, Telefon 06233 300900, E-Mail pfarramt.frankenthal@bistum-speyer.de möglich. Nähere Informationen bei Annette Kabanow, E-Mail annette.kabanow@bistum-speyer.de.