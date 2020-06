Noch ungeklärt ist laut Polizei die Ursache für einen Radunfall in der Nacht auf Montag in der Synagogengasse: Dabei war ein Ehepaar in der Synagogengasse mit seinen Elektrofahrrädern zusammengestoßen und beide gestürzt. Die 46 Jahre alte Frau sei so unglücklich gefallen, dass sie mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ihr 55-jähriger Mann erlitt den Beamten zufolge lediglich leichtere Blessuren. Beide seien, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung, ohne Helm auf ihren Pedelecs unterwegs gewesen. Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.