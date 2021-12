Die Frankenthaler DLRG-Ortsgruppe will nach dem Ende ihres Engagements im Schnelltestzentrum auf dem Festplatz in ihrer Geschäftsstelle in der Mörscher Straße weiterhin PCR-Tests anbieten. Das hat Einsatzleiter Max Leppla am Wochenende mitgeteilt. Wie berichtet, startet an der Benderstraße am Montag der Unternehmer Jürgen Maring (Eventfritze) mit einem sogenannten Drive-Thru-Konzept. Die DLRG hatte schon bisher an Sonntagen PCR-Testungen angeboten, für die eine schriftliche Anordnung des Gesundheitsamts oder ein positives Schnelltestergebnis Voraussetzung sind. Dieser Service wird nun laut Leppla an Weihnachten und zwischen den Jahren erweitert. Die Öffnungszeiten: Sonntag, 19. Dezember, 10 bis 12 Uhr; Montag, 20. Dezember, und Mittwoch, 22. Dezember, 16 bis 19 Uhr; Heiligabend, 24. Dezember, 10 bis 12 Uhr; Montag, 27. Dezember, und Mittwoch, 29. Dezember, 16 bis 19 Uhr; Silvester, 31. Dezember, 10 bis 12 Uhr; Sonntag, 2. Januar, 10 bis 12 Uhr. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, finden in der DLRG-Geschäftsstelle (Mörscher Straße 93) keine Tests statt. Testkandidaten müssen sich vor einem Besuch dort im Internet unter testzentrum-frankenthal.de anmelden und den dabei erzeugten QR-Code mitbringen. Zu welchen Zeiten PCR-Tests im neuen Jahr möglich sind, will die DLRG ihrem Einsatzleiter zufolge in Kürze mitteilen.