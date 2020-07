Ohne Spuren zu hinterlassen, sind Einbrecher zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 7.30 Uhr, in das Büro einer Firma in der Wormser Straße in Frankenthal eingedrungen. Dabei wurden ein PC und ein Monitor entwendet. der Schaden liegt laut Polizei bei 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0, an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-100, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.