PC-Kurse speziell für Senioren werden im Mehrgenerationenhaus ab Mittwoch, 25. September, angeboten. Die Digitalbotschafter Peter Oriwol und Erich Schwarz geben einen Überblick über Funktionen der Computer. Kursinhalte sind: Was ist ein PC/Laptop? Wie werden sie bedient? Welche Programme gibt es? Welche Möglichkeiten und Vorteile bietet ein PC oder Laptop? Anfängerkurse finden mittwochs, 13 bis 14.30 Uhr (Oriwol), und donnerstags, 10 bis 12 Uhr (Schwarz), der Fortgeschrittenenkurs (Oriwol) mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr statt. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein eigenes Endgerät und das Beherrschen der deutschen Sprache. Die Kurse sind kostenlos. Kursort ist der PC-Raum im Mehrgenerationenhaus, Mahlastraße 35. Anmeldung im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses, Telefon 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de. Mehr Information unter www.frankenthal.de/mgh. rhp