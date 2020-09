An der Rheinpromenade entsteht derzeit Kriemhilds Rosengarten. Kreativer Kopf hinter der Idee ist der Wormser Künstler Thomas Eichfelder. Wie berichtet, soll die Promenade im Zuge des von der Hochschule Worms und der Stadt erarbeiteten Tourismuskonzepts „Worms 4.0“ attraktiver werden. Laut Stadt sind die Erdarbeiten abgeschlossen, bis zum Winter werden die ersten Rosenstöcke gepflanzt. Bereits mehr als die Hälfte der 224 Stöcke auf der 500 Quadratmeter messenden Fläche hat bereits einen Paten aus Worms und Umgebung gefunden. Ab einem Betrag von 50 Euro beziehungsweise einem Vielfachen erhalten Spendende ein signiertes Zertifikat für einen Rosenstock und die reich bebilderte Konzeption. Spendenkonten („Kriemhilds Rosengarten“) gibt es bei der Sparkasse Worms-Alzey-Ried (IBAN DE 72 5535 0010 0000 0002 90) und der Volksbank Alzey-Worms (IBAN DE 45 5509 1200 0000 0227 05). Spendende sollen ihren Name und ihre Adresse angeben. Fragen an den Künstler per E-Mail an info@eichfelder.de.