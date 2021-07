Trotz des beherzten Einsatzes eines Passanten konnte ein Ladendieb am Montagnachmittag fliehen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann in einem Drogeriemarkt in der Wormser Straße mehrere Parfümflaschen aus der Warenauslage in seine Hosentasche gesteckt. Eine Mitarbeiterin sprach ihn auf den Diebstahl an. Der Mann sei daraufhin sofort aus dem Laden gerannt. Ein 23-Jähriger Fußgänger wurde durch Schreie der Mitarbeiterin auf den Dieb aufmerksam und versuchte, ihn festzuhalten. Nachdem beide Männer zu Boden gefallen waren, gelang es dem Dieb, sich durch Schläge und Tritte zu befreien. Er flüchtete mit dem Diebesgut. Der Fußgänger wurde durch den Dieb leicht am Unterarm verletzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.