Die Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine hat zuletzt die Städtepartnerschaft mit dem polnischen Sopot noch einmal gestärkt. Jetzt war eine Delegation aus Frankenthal in dem Badeort. Das verbindende Thema: Integration.

Anfang Juni waren drei Mitarbeiter des Bereichs Migration und Integration in Frankenthal gemeinsam mit den anderen Partnerstädten Sopots eingeladen, sich über das Thema Integration auszutauschen. Sie nahmen unter anderem an einem Kongress teil, bei dem die Auswirkungen des Ukrainekrieges sowie das Thema Integration von Flüchtlingen im Fokus standen, und besuchten das neue Integrationszentrum für Ukrainer, das – ebenso wie Flüchtlingsunterkünfte – in bemerkenswert kurzer Zeit nach der russischen Invasion aufgebaut worden sei, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

3000 Geflüchtete aus Ukraine

Das Zentrum wird von einer Frau geleitet, die selbst aus der Ukraine geflohen ist. Sie koordiniert die Erstaufnahme der Geflüchteten und Hilfsangebote vor Ort, die von Sprachkursen über Kinderbetreuung bis zur Ausgabe von Kleider- und Essensspenden reichen. Auch persönliche Unterstützung im Alltag und ärztliche Betreuung wird hier angeboten. Die Mithilfe aus der Bevölkerung sei sehr groß, so dass für die aktuell rund 3000 Geflüchteten mittlerweile eine derzeit ausreichende Anzahl an Unterkünften hergerichtet werden konnte und keine Hotels mehr belegt werden müssten.

Bei dem Kongress, der unter anderem Diskussionsrunden mit dem ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer und dem ehemaligen Präsidenten der Ukraine, Petro Poroszenko, bot, berichtete der Leiter der Abteilung Integration, Simon Kiefer, von den langjährigen Erfahrungen mit geflüchteten Menschen in Frankenthal. „Der Besuch stellte, insbesondere in der aktuellen Situation, eine wertvolle Bereicherung der bestehende Partnerschaftsbeziehungen dar“, teilt die Stadt mit. Nach pandemiebedingter längerer Pause wolle man nun den vor sechs Jahren begonnenen und regelmäßig gepflegten Erfahrungsaustausch zwischen Frankenthal und Sopot in der Arbeit mit Flüchtlingen und Obdachlosen fortführen.