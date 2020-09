Rund 2500 Euro Schaden hat ein Unbekannter laut Polizei angerichtet, der am Montagnachmittag zwischen 13.30 und 16.15 Uhr einen auf dem Parsevalplatz geparkten grünen Seat Ibiza beschädigt hat. Dessen Fahrer entdeckte den Beamten zufolge nach der Rückkehr zu seinem Auto eine 50 Zentimeter lange Kratzspur an der Frontstoßstange. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.