„Wir haben das gut hinbekommen“: So kommentiert der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, Martin Haller, den Wechsel auf den Führungspositionen seiner Partei. In einer Pressekonferenz hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (63) am Mittwochnachmittag angekündigt, dass der 50-jährige Sozial- und Transformationsminister Alexander Schweitzer im Juli das Amt übernehmen soll. Sabine Bätzing-Lichtenthäler (49), als SPD-Fraktionsvorsitzende aktuell Hallers Chefin, wird als künftige Landesvorsitzende Nachfolgerin von Roger Lewentz (61) . Haller, der als Landtagsabgeordneter seit 2006 den Wahlkreis Frankenthal in Mainz vertritt, spricht von einem „gelungen Wechsel“ und einem „erfolgreichen Team an der Spitze“. Hinter den Kulissen seien die Personalfragen „eng und vertrauensvoll“ geklärt worden. Diese Geschlossenheit, auch mit den Koalitionspartnern von FDP und Grünen, sei Markenzeichen der Mainzer Ampel-Regierung. Er sei stolz darauf, dass man im Land „anständig miteinander umgeht“.

Als Parlamentarischer Geschäftsführer ist der 40-Jährige in die Wahl von Schweitzer zum neuen Ministerpräsidenten am 10. Juli organisatorisch eingebunden. Solche Wahlen seien immer etwas Besonderes, bekennt der Lambsheimer. Die scheidende Ministerpräsidentin Dreyer habe ihr Amt mit „Herzlichkeit und Empathie geprägt wie kein anderer“, würdigt Haller die Arbeit der 63-Jährigen. Schweitzer werde ein guter Nachfolger, ist der Lambsheimer überzeugt. Parteichef Lewentz habe die SPD als „legendärer Stratege von Wahlsieg zu Wahlsieg geführt“.