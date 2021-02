Auf dem Parkplatz der Stadtklinik Frankenthal in der Elsa-Brändström-Straße ist ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit der Stoßstange eines dort abgestellten grauen Mercedes kollidiert. Dabei entstand nach Angaben der Polizeiinspektion ein relativ hoher Sachschaden von rund 2000 Euro. Der oder die Verantwortliche flüchtete, „ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen“. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden: unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.