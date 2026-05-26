Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend gegen 22 Uhr in der Wormser Straße auf dem Parkplatz der Burger-King-Filiale beim Ausparken einen grauen Mercedes beschädigt und ist weggefahren, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Laut Polizei saß der Flüchtige in einem weißen Kombi der Marke Opel. Den Schaden am Heck des Mercedes schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de um Hinweise.