Mit ihrem Antrag, die Bürger an dem für Jahresende in Aussicht gestellten Parkraumkonzept zu beteiligen, stieß Gabriele Bindert (CDU) bei den übrigen Fraktionen im Stadtrat auf offene Ohren.

„Bei dem Thema gibt es große Befindlichkeiten“, führte die Fraktionsvorsitzende aus. Daher sollten Anwohner und Gewerbetreibende in der Innenstadt vorher gehört werden. Der Prozess müsse ergebnisoffen gestaltet werden. Davon hänge auch die Akzeptanz des Konzeptes in der Bürgerschaft und Geschäftswelt ab, sagte die CDU-Frau. „Wir stimmen gerne zu“, signalisierte Gunther Koch (SPD) mit Blick auf die unterschiedlichen Interessenlagen. Grünes Licht kam auch von Konstantin Werner (Grüne/Offene Liste) und Jesko Piana (FWG), der den Antrag lobenswert nannte. Der Zeitplan sehe vor, den Konzeptentwurf in der Novembersitzung des Planungs- und Umweltausschusses vorzulegen und dann auch die in der Innenstadt Beschäftigten einzubeziehen, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU).