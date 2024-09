Die Polizei sucht nach einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, der in der Isenachstraße ein Verkehrsschild beschädigt und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, ohne den Schaden zu melden. Laut Bericht wurde eine Streife am Sonntag gegen 14.40 Uhr auf das kaputte Schild an einem Behindertenparkplatz auf Höhe der Hausnummer 2 aufmerksam. Den Zeitraum, in dem das auf den Behindertenstellplatz hinweiseisende Schild beschädigt wurde, kann die Polizei nicht näher benennen. Die örtliche Inspektion bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.