Weil während der Sanierung einer Tiefgarage und eines Parkdecks in der Lucas-Cranach-Straße vermutlich für einige Monate rund 230 Stellplätze wegfallen, habe die Stadt dem Hausverwalter der VR Immobilienmanagement GmbH am 31. Oktober angeboten, den Bereich auf der Ostseite des Festplatz Benderstraße gegen eine nicht genannte Gebühr zu nutzen. Eine Rückmeldung dazu gebe es bisher nicht. Darüber informiert Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Nachgang eines Berichts über die Parksituation im Pilgerpfad. Die unmarkierten Plätze auf dem Festplatz könnten über den Meergartenweg angefahren werden. Wie viele Autos tatsächlich abgestellt werden können, sei zu klären. Außerdem nennt Knöppel in einem Schreiben an den Hausverwalter einige Bedingungen: Während städtischen Veranstaltungen wie dem Frühjahrsmarkt kann der Festplatz nicht genutzt werden, außerdem soll das Unternehmen für die Kosten eines Bauzauns zur Abgrenzung des Areals aufkommen und sich um eine Zugangskontrolle am Eingang im Meergartenweg kümmern, um Wildparken zu unterbinden.