Die Industriegewerkschaft (IG) Bau warnt: Menschen, die bei ihrer Arbeit mit Pflanzenschutzmitteln in Kontakt kommen, haben ein erhöhtes Risiko, an Parkinson zu erkranken. Wie die IG Bau weiter mitteilt, gibt es für Menschen, die etwa in der Landwirtschaft, im Gartenbau, Forst oder in der Floristik arbeiten, eine Neuerung: Das durch Pestizide verursachte Parkinson-Syndrom werde nun als Berufskrankheit anerkannt. Damit hätten Betroffene über die Berufsgenossenschaft Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. „Sie müssen allerdings nachweisen, dass sie in ihrem Berufsleben mindestens 100 Tage Pestiziden ausgesetzt waren“, sagt Rüdiger Wunderlich, Vorsitzender des IG-Bau-Bezirks Rheinhessen-Vorderpfalz.