In Frankenthal sollte ab dem 1. Mai das Parken teurer werden. Die Stadt hat die Erhöhung aber verschoben . Ab wann jetzt höhere Gebühren fällig werden.

Es bleibt zunächst alles beim Alten: In Frankenthal gelten ab dem 1. Mai doch noch nicht die höheren Parkgebühren. Stattdessen zahlen Autofahrer nach wie vor die bisherigen günstigeren Tarife. „Die Erhöhung verschiebt sich aus technischen Gründen“, hat die Stadt auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Die geplante Erhöhung der Parkgebühren, die Ende vergangenen Jahres von der Verwaltung beschlossen wurde, ist bereits mehrmals verschoben worden. Noch vor rund zwei Wochen, als die Stadt die neuen Parkautomaten mit Info-Aufklebern versehen hatte, hieß es aus dem Rathaus: Ab dem 1. Mai sollen in Frankenthal die neuen Parktarife gelten. Nun kommt die Kehrtwende. Ab wann müssen die Autofahrer dann fürs Parken tiefer in die Tasche greifen? Laut der Stadt soll das voraussichtlich ab dem 1. Juli der Fall sein.

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Aktueller Stundensatz fürs Parken: 1 Euro

Heißt: Pro Stunde müssen weiterhin 1 Euro gezahlt werden (künftig: 1,60 Euro), außerdem darf bis Juli wie bisher werktags nach 18 Uhr und samstags nach 12 Uhr kostenlos geparkt werden (künftig: werktags und samstags erst ab 19 Uhr kostenfrei). Von den Plänen zur Erhöhung der Parkgebühren ist ausschließlich das Parken im öffentlichen Straßenraum betroffen. Für die Parkhäuser sind keine neuen Tarife angedacht.

Wenn die Gebührenerhöhung im Sommer umgesetzt wird, wäre es in Frankenthal die erste seit dem Jahr 2008. Die Verwaltung sieht die Parkgebühren als Instrument, um die Verkehrsströme in der Innenstadt besser zu lenken. Angestrebt wird, dass die Parkhäuser künftig häufiger genutzt werden. Außerdem sind die neuen Parktarife Teil des Haushaltskonsolierungskonzepts der Stadt Frankenthal, um mehr Einnahmen zu erzielen.