Im Laufe dieses Jahres soll in Frankenthal die Möglichkeit eingeführt werden, Parkgebühren mit dem Smartphone zu bezahlen. Das geht aus einem Verwaltungsvorschlag hervor, der Thema im Planungs- und Umweltausschuss am Donnerstag, 26. Januar, 17 Uhr, im Congress-Forum ist. Neu ist das Thema allerdings nicht. Bereits vor einem Jahr hatte die CDU die Einführung eines solchen App-basierten Modells angeregt. In etlichen Städten ist das bargeldlose Bezahlen beim Parken längst Standard. Die Stadt spricht sich beim sogenannten „Handyparken“ für eine Zusammenarbeit mit dem Verein Smartparking-Plattform aus, über die Nutzer aus verschiedenen Anbietern auswählen könnten. Dabei gebe es neben der Abrechnung einzelner Parkzeiten auch Abomodelle. Der Stadt, an die die Betreiber die Gebühren gegen Aufschlag abführen, entstünden dadurch nur bei der Umstellung der Software Kosten in Höhe von etwa 200 Euro.