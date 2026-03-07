Geschäftsleute und Anwohner in der Speyerer Straße in Frankenthal fordern eine Verlängerung der Höchstparkdauer. Darf nun wieder eine Stunde geparkt werden?

In der unteren Speyerer Straße in Frankenthal dürfen Autofahrer maximal 30 Minuten parken. Geschäftsleuten und Anwohnern ist das nicht genug. Sie fordern von der Stadt, dass die Höchstparkdauer wieder auf eine Stunde hochgesetzt wird – so, wie es bis vor Kurzem noch der Fall war, ehe der neue Parkautomat aufgestellt wurde – und sammeln dafür Unterschriften.

Die Stadt Frankenthal hat nun darauf reagiert. Wie eine Sprecherin der Verwaltung mitteilt, prüft die Stadt, die Höchstparkdauer wieder auf eine Stunde zu erhöhen. Neben der Speyerer Straße beträfe das dann auch den verkehrsberuhigten Bereich in der Wormser Straße. Noch ist aber nichts entschieden.

Parkgebührenordnung: Maximal 30 Minuten

Nach Angaben der Stadt war für die Änderung der Höchstparkdauer die derzeit noch gültige Parkgebührenordnung aus dem Jahr 2008 ausschlaggebend. Darin ist festgelegt, dass die zulässige Höchstparkdauer an dieser Stelle 30 Minuten beträgt. Die Stadt prüft deshalb jetzt auch die rechtliche Grundlage, um die Höchstparkdauer wieder auf eine Stunde zu verlängern, wie es zwischenzeitlich der Fall war.

Der neue Parkautomat in der Speyerer Straße wurde aufgestellt, weil die Stadt in diesem Jahr die Parkgebühren erhöht. Betroffen davon ist das Straßenparken, in den Parkhäusern bleiben die Tarife unverändert. Den entsprechenden Beschluss dafür fasste der Frankenthaler Stadtrat im vergangenen Dezember. Die Erhöhung ist aber noch nicht in Kraft getreten. Derzeit gelten noch die alten Tarife, die 2008 festgelegt wurden.

Noch gelten alte Parkgebühren

Zwar wurden seit Februar die Parkautomaten in der Innenstadt gegen 29 neue Geräte ausgetauscht, doch dass Autofahrer mehr zahlen müssen, soll erst nach einer Übergangszeit von mehreren Wochen der Fall sein. Ein konkretes Datum, ab wann Bürger am Automaten tiefer in die Tasche greifen müssen, hat die Stadtverwaltung bislang nicht genannt.

Nicht bedienerfreundlich genug? Einer der neuen Parkautomaten der Stadt Frankenthal, hier in der Speyerer Straße. Foto: Claudia Wößner So sahen in Frankenthal die alten Parkautomaten aus. Foto: Claudia Wößner Foto 1 von 2

Die neuen Parkautomaten stehen bei den Autofahrern in der Kritik, sie seien nicht bedienungsfreundlich. So heißt es beispielsweise auch von den Geschäftsleuten und Anwohnern aus der Speyerer Straße, dass der Umgang besonders älteren Menschen erhebliche Schwierigkeiten bereite: „Einige Buchstaben auf dem Automaten funktionieren nicht, was die Bedienung weiter erschwert.“

Stadt: Anleitung für Parkautomaten kommt

Wie die Stadt betont, nehme man die Kritik an der Bedienung der neuen Parkautomaten ernst. Durch viele Rückmeldungen und Gespräche in den vergangenen Wochen sei die Verwaltung bereits aktiv geworden. „Aktuell werden Aufkleber mit einer Anleitung erstellt, die direkt an den Automaten angebracht werden“, berichtet die Sprecherin der Stadt.

Parallel dazu stehe die Verwaltung bereits im Austausch mit dem Hersteller, um die Programmierung der Parkautomaten weiter zu optimieren – zum Beispiel durch eine bessere Darstellung und größere Schrift auf dem Display.