Frankenthal Parken in Speyerer Straße: Es dauert ein bisschen länger
Zum 1. Mai sollte in der Speyerer Straße in Frankenthal die Höchstparkdauer wieder auf eine Stunde hochgesetzt werden. Das hatte die Stadt Anfang März angekündigt, nachdem Geschäftsleute und Anwohner gegen die bestehende Parkregelung protestiert hatten. Doch das ist nicht passiert. Weiterhin darf in der Speyerer Straße maximal nur eine halbe Stunde geparkt werden.
Tariferhöhung und Parkdauer hängen zusammen
Was ist der Hintergrund? Die Verwaltung hat die Anhebung der Höchstparkdauer an die Erhöhung der Parkgebühren gekoppelt. Beides sollte aus technischen Gründen zusammen passieren.
Da die Parkgebühren aber doch nicht – wie noch im März geplant – zum 1. Mai angehoben wurden und die Tarifänderung nun auf den 1. Juli verschoben wurde, ist auch die Verlängerung der Höchstparkdauer vertagt. „Die Umstellung erfolgt mit der Erhöhung der Parkgebühren“, teilt eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit.
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Das Gleiche gilt für die Wormser Straße, die August-Bebel-Straße, die Karolinenstraße, die Mühlstraße und die Carl-Theodor-Straße. Auch dort sollte die maximale Parkdauer ab dem 1. Mai eine Stunde betragen. Jetzt wird es wie in der Speyerer Straße voraussichtlich bis zum 1. Juli dauern, bis die neue Regelung greift.