Das Parken in der südlichen Oggersheimer Straße in Studernheim wird künftig nur noch am Straßenrand möglich sein. Der Baumstreifen wird für Autos gesperrt.

Jahrzehntelang gab es für den ruhenden Verkehr in der südlichen Oggersheimer Straße in Studernheim keine einheitliche rechtliche Grundlage. Nun wird für klare Verhältnisse gesorgt. Der Ortsbeirat hat die neue Regelung in seiner jüngsten Sitzung einmütig abgesegnet. Das Votum deckt sich mit der Mehrheitsmeinung der betroffenen Anwohner, die in den Entscheidungsprozess eingebunden waren. „Wir haben nunmehr eine rechtssichere Parkordnung, die den geringsten Eingriff erfordert und einen Gewinn für die Straße bedeutet“, berichtete Ortsvorsteher Thomas Batke ( FWG).

Dem Grünstreifen den Todesstoß versetzt

Obwohl die Straßenverkehrsordnung ein Parken auf Gehwegen und Grünstreifen nicht zulässt, wurden diese Flächen aufgrund ihres breiten Ausbaus ab dem Hausanwesen 46 zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt. Wo der Baumstreifen Lücken aufweist, hat man kurzerhand Schotter aufgetragen und auf diese Weise illegale Parkplätze geschaffen. Auch wurden die Baumscheiben permanent überfahren, um die in den Vorgärten angelegten Stellplätze zu erreichen. Dem Grünstreifen entlang der Straße hat man damit stellenweise den Todesstoß versetzt.

Die Verwaltung hat diese rechtswidrige Praxis lange Zeit geduldet, sodass sich die Anwohner in Sicherheit wiegen durften. Das erwies sich indessen als trügerisch. Denn aus heiterem Himmel heraus wurden in der Oggersheimer Straße in großem Stil Strafzettel wegen Falschparkens ausgeteilt. Es hagelte massive Proteste. In der Folge wurde bei mehreren Ortsbegehungen mit der Stadtspitze heiß diskutiert und nach einer praktikablen Lösung gesucht.

Man kam überein, an der bereits bestehenden und beschilderten Park- und Halteverbotsregelung mit kleineren Modifikationen festzuhalten. Die weiteren Alternativen, die ein alternierendes Parken oder das Markieren von Parkflächen vorsahen, wurden verworfen, weil dadurch zu viele Stellplätze verlorengegangen wären.

Sechs Parkplätze enstehen zusätzlich

Den teilweile ramponierten Baumstreifen will die Grünflächenabteilung wieder herrichten und an geeigneten Standorten auch Bäume nachpflanzen. Ortsvorsteher Batke warb in dem Zusammenhang um die Übernahme von Pflegepatenschaften vor der eigenen Haustür. Interessenten können sich bei der Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger unter Telefon 06233 89279 melden.

Ein Hinweis kam von Michael Reinhardt, Leiter der Bauaufsicht: Am Ende der Oggersheimer Straße werden sechs zusätzliche Parkplätze entstehen. Dies hänge mit dem geplanten Umbau des Wendehammers im Zuge der Studernheimer Kurve zusammen, führte er aus.