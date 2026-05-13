Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Parkplätze in der Elsa-Brändström-Straße sind fertig. Jedenfalls fast alle.

Das ging jetzt aber fix: Die Stadt Frankenthal konnte die neuen Parkplätze in der Elsa-Brändström-Straße deutlich schneller freigeben als gedacht. Autofahrer nutzten die Parkplätze am Mittwoch bereits rege, gegen 13 Uhr waren sie am Mittag dann fast alle besetzt.

Fertiggestellt sind die Parkplätze auf dem bisher unbefestigten Seitenstreifen. Was noch fehlt, sind die Stellplätze in der Bushaltebucht. Wenn auch sie demnächst eingezeichnet sind, stehen insgesamt 22 neue Parkplätze zur Verfügung. Damit soll die oft leidige Parkplatzsuche an der Stadtklinik und dem Ärztehaus etwas einfacher werden. Stellplätze sind dort häufig ein rares Gut; erst recht, seitdem der Anbau der Stadtklinik eröffnet wurde.

Bis zum 1. Juli kann in der Elsa-Brändström-Straße noch kostenlos geparkt werden, danach sind die Parkplätze wie auch der bereits bestehende große Parkplatz an der Stadtklinik gebührenpflichtig.