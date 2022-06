Der Besucherandrang am vergangenen Wochenende hat für Parkchaos rund um das Strandbad Frankenthal gesorgt. Von überfüllten Parkplätzen und blockierten Rettungswegen berichten die Stadtwerke als Betreiber des Freibads auf RHEINPFALZ-Anfrage. Beispielsweise sei die Straße Am Strandbad Richtung Monte Scherbelino zugeparkt gewesen. Die Polizei bestätigt Einsätze am Strandbad am Samstag und Sonntag. Dabei seien „eine Vielzahl“ von Fahrzeugen, die im absoluten Halteverbot standen, beanstandet worden. Eine genaue Zahl kann die Inspektion nicht nennen. Ein Fahrzeug sei abgeschleppt worden. Am Samstag wurden laut Stadtwerken 4615, sonntags 4702 Besucher im Freibad gezählt. „Die Besucherzahlen des vergangenen Wochenendes sind rekordverdächtig seit der Corona-Pandemie“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Aufgrund des guten Wetters und des erwarteten Andrangs seien am Wochenende Security-Kräfte im Strandbad im Einsatz gewesen. Generell beschäftige man dort kein Sicherheitspersonal mehr.