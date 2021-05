Dass sich die Stadt mit der Situation der Lastwagenfahrer im Industriegebiet Am Römig beschäftigt, findet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gut und wichtig. In der digitalen Sitzung des Stadtverbands am Dienstag äußerte der Vorsitzende Rüdiger Stein Interesse, sich an einem Ortstermin zu beteiligen.

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) hatte zuletzt angekündigt, man wolle durch eine Befragung näher ergründen, ob die Mehrzahl der Lkw-Fahrer, die öffentliche Stellplätze Am Römig nutzen, für dort ansässige Firmen tätig ist oder von der nahen Autobahn kommt, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Rüdiger Stein sagte, er sei von Stadträten angesprochen worden, ob nicht eine gemeinsame Begehung Am Römig möglich sei. „Mich würde das schon interessieren“, meinte der Stadtverbandsvorsitzende. Da viele der Fahrer aus Osteuropa stammten, regte er an, sprachkundige Dolmetscher bei diesem Rundgang einzubeziehen.

IG Bau: Jedes zweite Arbeitsverhältnis befristet

Rüdiger Wunderlich, Vorsitzender der IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz, kritisierte die hohe Zahl der befristeten Arbeitsverträge, die im Bereich der Stadt Frankenthal in Beschäftigungsverhältnissen abgeschlossen würden, für die seine Gewerkschaft spreche. Mehr als 50 Prozent der neu abgeschlossenen Arbeitsverträge seien nur auf Zeit. Damit liege Frankenthal deutlich über dem Bundesschnitt von 39 Prozent. Eine Erklärung dafür hatte Wunderlich nicht. Doch er wies auf die Folgen für die Arbeitnehmer hin. Für sie sei es auf dem Wohnungsmarkt schwierig, ebenso hätten Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen schlechte Karten bei Kreditvergaben, und auf die Lebensplanung könne sich eine solche unsichere Beschäftigungssituation niederschlagen, kritisierte der Gewerkschafter. Der größte Teil der Zeitarbeitsverträge würde in den Bereichen Landwirtschaft und Gebäudereinigung abgeschlossen, so Wunderlich.

Noch keine Informationen zu Großrazzia

Noch keine Erkenntnisse hat die Gewerkschaft laut Wunderlich darüber, welche Ergebnisse die Großrazzia von Polizei und Zoll Mitte April in Ludwigshafen und Frankenthal gebracht hat, an der rund 650 Einsatzkräfte beteiligt gewesen waren. „Wir wissen aktuell noch nicht, welche Firmen betroffen sind, da die Ermittler trotz sofortiger Nachfrage dazu noch keine Angaben machen wollen“, so Wunderlich.

Betroffen waren laut Information der Ermittler direkt nach der Razzia rund 60 Firmen aus dem Baugewerbe und weiteren personalintensiven Branchen wie Logistik-, Verpackungs- und Lagerarbeiten. Die Aufdeckung von Schwarzarbeit und ausbeuterischer Beschäftigung seien das Ziel der Razzia gewesen.

Insgesamt positiv waren bei der Konferenz die Rückmeldungen zur Mai-Feier in Form eines Autokorsos mit Kundgebung in Ludwigshafen. Die Reaktionen am Straßenrand seien sehr unterschiedlich gewesen, berichteten Gewerkschaftsvertreter. Neben positiver Resonanz habe es auch Beschimpfungen gegeben. Ob an dieser gemeinsamen Veranstaltung festgehalten werden soll, wolle man in diesem Jahr frühzeitig ausloten, meinte Stein. Er plädierte jedoch dafür, dass man den Rathausplatz in Frankenthal als Veranstaltungsort nicht aufgeben sollte, da sonst andere Gruppierungen den Platz an diesem Tag nutzen könnten.

Rüdiger Stein kündigte für den 19. Juni einen Aktionstag des DGB zum Thema „Mietenstopp“ an. Ziel ist das Einfrieren der Mieten für die kommenden sechs Jahre, faire Vermieter (Genossenschaften, kleine private Vermieter) sollen davon ausgenommen werden, und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.mietenstopp.de.

Zur Bundestagswahl plant der DGB spielerische Aktionen mit den zur Wahl stehenden Direktkandidaten. Am 15. Juni will der Stadtverband Neuwahlen in einer Präsenzsitzung durchführen. Der Ort sei noch offen, sagte Stein.