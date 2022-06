Als Dankeschön an Radfahrer für ihren Beitrag zum Klimaschutz bietet die Frankenthaler Gruppe der Aktivisten von Parents for Future am Freitag auf dem Rathausplatz kleinere Serviceleistungen an. Parallel zur Auftaktveranstaltung des Stadtradelns pumpen die Klimaschützer laut einer Pressemitteilung Fahrradreifen auf und reparieren Kleinigkeiten am Rad. Außerdem wolle man über die Klimakrise und Möglichkeiten, sich in Frankenthal für den Klimaschutz zu engagieren informieren, sagt Organisatorin Michelle Nowak.

Die Frankenthaler Parents-for-Future-Gruppe trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat und ist offen für jeden, der sich für den Klimaschutz einsetzen möchte – egal ob mit Kindern oder ohne. Die Gruppe stelle sich nicht nur solidarisch hinter die Forderungen von Fridays for Future, sondern planen auch eigene Aktionen, um den Klimaschutz in Frankenthal voranzutreiben. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an frankenthal@parentsforfuture.de und auf der Webseite parentsforfuture.de/frankenthal.