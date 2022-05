Mehr Mut beim Klimaschutz fordert die Initiative „Parents for Future“ (PFF) Frankenthal. Bei einem ersten Zusammentreffen mit Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) und der Klimaschutzbeauftragten der Verwaltung, Priska Kramer, sprachen sich die Aktivisten dafür aus, den Fotovoltaikausbau anzukurbeln.

Frankenthal solle sich am „Wattbewerb“ beteiligen, einem Städtewettkampf mit dem Ziel, die installierte Leistung an Fotovoltaik zu verdoppeln und so die Energiewende zu beschleunigen. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zahl an Sonnenstunden in Frankenthal hält die Gruppe die Teilnahme für eine gute Möglichkeit, um die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam zu machen.

Höhere Energiestandards gefordert

Bei der Stadtplanung müsse der Radverkehr mehr Beachtung finden. Laut einer Mitteilung kritisieren die Aktivisten, dass der Klimaschutz bei der geplanten Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und dem Kita-Neubau am Ostpark nicht die Rolle spiele, die ihm nach einem Stadtratsbeschluss zukomme. 2019 sei die Bekämpfung der Klimakrise als „Aufgabe von höchster Priorität für das Handeln von Rat und Verwaltung“ eingestuft worden. Dass am Bahnhof 19 Bäume gefällt werden sollen, ist für die „Parents for Future“ nicht nachvollziehbar. Bei der neuen Kita wünschen sie sich „höhere Energiestandards“. Mit Blick auf die Ukraine-Krise solle der Einbau einer Gas-Brennwertheizung überdacht werden.

Ihre Vorschläge zu den Bauprojekten will die Gruppe, die jeden ersten Donnerstag im Monat zusammenkommt, bei ihrem nächsten Treffen am 2. Juni, 20 Uhr, in der Friedenskirche konkretisieren. Interessierte seien willkommen.