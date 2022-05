Noch ist die Gruppe mit etwa zehn Aktiven klein. Doch schon bei ihrem Gründungstreffen vergangenen Donnerstag haben sich die Mitglieder von Parents for Future Frankenthal vorgenommen, künftig die wichtigen Projekte in der Stadt als Stimme für den Klimaschutz kritisch zu begleiten. Eine erste Gelegenheit gibt es für Initiatorin Michelle Nowak (29) und ihre Mitstreiter am 18. Mai. Dann ist die Erwachsenengruppe der Klimabewegung Fridays for Future eingeladen ins Rathaus. Dabei wolle man Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) und Klimaschutzmanagerin Priska Kramer von einer Teilnahme Frankenthals am Wattbewerb – einem bundesweite Städtewettbewerb zum beschleunigten Ausbau von Photovoltaikanlagen – überzeugen.

Parents for Future will die Kommunalpolitik an ihre Selbstverpflichtung erinnern, bei Entscheidungen ökologische Aspekte stärker zu berücksichtigen und nach Möglichkeit klima- und umweltschonende Varianten vorzuziehen. Nowak nennt die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und den geplanten Kita-Neubau am Ostpark-Stadion als Beispiele, wo die Klimaaktivisten sich noch deutlichere Anstrengungen für den Klimaschutz wünschen.

Die Frankenthaler Parents-for-Future-Gruppe trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat und ist offen für jeden, der sich für den Klimaschutz einsetzen möchte – egal ob mit Kindern oder ohne. Die Gruppe stelle sich nicht nur solidarisch hinter die Forderungen von Fridays for Future, sondern planen auch eigene Aktionen, um den Klimaschutz in Frankenthal voranzutreiben. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an frankenthal@parentsforfuture.de und auf der Webseite parentsforfuture.de/frankenthal.