Prägnante Geschäftsgebäude mit Erkern und Türmchen prägten einst das Erscheinungsbild des Frankenthaler Marktplatzes. Von Kaufhäusern und Kolonialwaren.

Aus drei normal großen Postkarten besteht die seltene Faltkarte, die ein Panorama des Frankenthaler Marktplatzes zeigt – so wie er sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts präsentierte. Datiert ist das Exemplar auf den 8. November 1901. Am linken Bildrand ist gerade noch ein Pfeiler der Dreifaltigkeitskirche zu sehen. Hinter einer Baumgruppe reicht der Blick in die Speyerer Straße hinein. In der Bildmitte zweigt die Bahnhofstraße ab, am rechten Rand ist der Anfang der Wormser Straße zu erkennen.

Eckhäuser wurden in vergangenen Jahrhunderten architektonisch oft besonders betont. Auch im Frankenthaler Stadtbild war das einst vielfach zu beobachten, insbesondere am Marktplatz. So präsentierte sich im frühen 20. Jahrhundert an der Nordwestecke des Platzes zur Bahnhofstraße hin das wuchtige Geschäftshaus Schweitzer & Wertheimer – direkt hinter dem Friedensbaum, der in der Franzosenzeit Ende des 18. Jahrhunderts am 25. Januar 1798 dort gepflanzt worden war. Eröffnet im Januar 1877 als „Manufakturwarengeschäft“, wurde es dereinst als „größtes Kaufhaus der Pfalz“ gerühmt.

Schmucker Barockerker

Am nördlichen Rand des Marktplatzes, an der Ecke zur Wormser Straße, wartete das jüdische Kaufhaus Grünebaum mit einem schmucken Barockerker auf, der als Reliefornamente Laubwerk zeigte sowie einen großen Schlüssel als Zeichen des einstmals dort gelegenen alten „Schlüsselblocks“. Direkt gegenüber, an der Ecke zur Ludwigstraße (heute August-Bebel-Straße), befand sich ein imposanter fünfgeschossiger Bau mit Erkern und Türmchen. Dieses Gebäude ist, wie auch die einmündende Straße, auf der Panoramakarte nicht erfasst. In dem Eckhaus befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts das Warenhaus Schleyer, danach – ab 1905 – das Hutgeschäft von Hermann Stepke. Mitte der 1920er-Jahre zog dort das Modehaus von Clara Tryfus ein, bis sich schließlich 1930 in dem Gebäude das Warenhaus Tietz etablierte. Nach der Enteignung der jüdischen Geschäfte durch die Nationalsozialisten sicherte sich der Kaufhof diese bevorzugte Einzelhandelslage.

Ansichtskarte aus dem Jahr 1902: An der Ecke von Marktplatz und Speyerer Straße stand damals das Kolonialwarengeschäft Reichard. Repro: Dieter König

Ein Gebäude, das in der Panoramaansicht ganz links neben dem Kirchenpfeiler im Hintergrund zu erkennen ist, wird auch auf einer farbigen Ansichtskarte aus dem Jahr 1902 gezeigt. Zu sehen ist darauf die Südostseite des Marktplatzes mit dem Rathaus im Hintergrund und dem Kriegerdenkmal davor. Rechts an der Ecke zur Speyerer Straße stand zu Beginn des vorigen Jahrhunderts das Kolonialwarengeschäft Reichard. Die Immobilie gehörte der Familie Reichard, die in Frankenthal bereits seit Oktober 1862 ein Delikatessengeschäft betrieb.

Dünger und Zigarren

Als „Spezerei-, Kurz- und Farbwarengeschäft“ wurde seinerzeit im Frankenthaler Wochenblatt die Geschäftsgründung angekündigt. Das angebotene Sortiment wurde sukzessive erweitert: Seifen des Herstellers Mahla zu Fabrikpreisen, künstlicher Dünger, Sumatra-Zigarren, kurzfristig dann auch mal holländische Heringe und Kieler Bücklinge, Dorsch-Lebertran, Maggi-Suppenwürze oder feinster Limburger Käse wurden in der Zeitung annonciert. Ein weithin sichtbarer großer Namensschriftzug am Dach – einmal zum Marktplatz, einmal zur Speyerer Straße hin – machte auf Friedrich Reichard, den Firmengründer, und sein Kolonialwarenhaus aufmerksam.

Auf dieser dekorativen Geschäftspostkarte aus dem Jahr 1916 wird das vielseitige Warenangebot von Friedrich Reichard aufgelistet. Repro: Dieter König

Eine dekorative Geschäftspostkarte aus dem Jahr 1916 zeigt nicht nur das Geschäftshaus am Marktplatz, sondern listet auch das vielseitige Warenangebot aus vier Spezial-Abteilungen auf: Kolonialwaren, Tabakwaren, Delikatessen sowie die Genussmittel Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade. Auch eine „Kaffee-Schnellrösterei mit Motorbetrieb“ gab es dort. Als die Postkarte herauskam, hatte Karl Reichard, der Sohn des Firmengründers, bereits das Geschäft übernommen.

„Imposanter Baucharakter“

Keines der vier großen Eckhäuser am Marktplatz überstand die Luftangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Am schnellsten konnte das ehemalige Reichard-Anwesen wieder aktiviert werden. Ende August 1951 vermeldete die örtliche Presse, dass an der „wertvollsten Ecke des Marktplatzes“ ein „Repräsentationsbau erster Ordnung“ entstanden sei. Auf den alten Fundamenten und Kellergewölben erwuchs ein dreigeschossiger Geschäftsneubau, „dessen imposanter, fast venetianisch anmutender Baucharakter das Blickfeld des gesamten weiten Platzes beherrschte“.

Im August 1951 vermeldete die örtliche Presse, dass an der »wertvollsten Ecke des Marktplatzes« ein »Repräsentationsbau erster Ordnung« entstanden sei: das Textilhaus Breyer. Repro: Dieter König

Neun große Schaufenster, verkleidet mit Kunstmarmor, und zwei Glasvitrinen beiderseits des Eingangs lockten die Käufer an. Das Textilhaus Breyer machte den Anfang beim Wiederaufbau des Marktplatzes. Karl Breyer erweiterte einige Jahre später sein Angebot noch erheblich, eröffnete schräg gegenüber einen zweiten Laden. Beide Geschäftsräume wurden 1969 von dem Grünstadter Modehaus Jost übernommen. Als Jost ins Citycenter wechselte, zog ins ehemalige Reichard-Eckhaus die Drogeriekette dm ein, die nun dort schon über ein Vierteljahrhundert präsent ist. In den Obergeschossen ist die Stadtverwaltung untergebracht.

Die Serie

Der Blick in die Vergangenheit lässt Erinnerungen wach werden, wirft zuweilen Fragen auf und weckt das Bedürfnis nach mehr Information. Bebilderte Postkarten, sogenannte Ansichtskarten, übermitteln da reizvolle Eindrücke, sind historische oder kunsthistorische Quelle – oder einfach nur nostalgische Erinnerungsobjekte.