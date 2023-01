Einen abenteuerlichen Einsatz mit Verfolgungsfahrt hatte die Autobahnpolizei Ruchheim am Sonntagvormittag. Den Beamten seien gegen 11 Uhr zwei Fahrzeuge auf dem Standstreifen der B9 bei Frankenthal aufgefallen. Wie sich laut Bericht im Nachhinein herausstellte, hatte hier ein 41-Jähriger seiner Freundin Pannenhilfe geleistet. Doch als der Mann den Streifenwagen sah, sei er mit seinem Fahrzeug „auffällig unauffällig“ weitergefahren. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, habe er sich auf der B9 Richtung Speyer und über das Autobahnkreuz Oggersheim eine Verfolgungsjagd mit dem Streifenwagen geliefert. Der Flüchtige sei schließlich auf der A650 gestellt worden.

Gründe für seine Flucht dürfte er laut Polizei gleich mehrere gehabt haben. Der Fahrer hatte zum Tatzeitpunkt eine Atemalkoholkonzentration von etwa 0,5 Promille, war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, die Kennzeichen an seinem Wagen hatte er Ende letzten Jahres gestohlen, das Auto war also weder versichert, noch zugelassen. Der Mann sei bis vor Kurzem noch inhaftiert gewesen und habe keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

In seinem Auto fand die Polizei außerdem eine Handtasche seiner Lebensgefährtin, in der neben einer geringen Menge Amphetamin ein verfälschtes Ausweisdokument war. Die 53-Jährige wurde daraufhin von Beamten der Polizeiinspektion Frankenthal kontrolliert. Die Ludwigshafenerin hatte laut Bericht Betäubungsmittel konsumiert. Auch sie hatte keine gültige Fahrerlaubnis und ihr Fahrzeug war nicht versichert.