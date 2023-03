Mit einer Stellungnahme der Verwaltung, die eine Eilanfrage im Ortsbeirat Flomersheim beantworten sollte, ist ein internes Arbeitspapier der Stadtverwaltung Frankenthal zur Unterbringung von Flüchtlingen offenbar aus Versehen weitergeleitet worden. Das nach Einschätzung der Stadt in Teilen „streng vertrauliche“ Dokument wurde nach RHEINPFALZ-Informationen von der Ortsvorsteherin als Teil des Verwaltungsstatements aufgefasst und bei einer öffentlichen Sitzung am Dienstagabend verlesen. Brisant ist das Papier, weil es Optionen für die Nutzung weiterer Immobilien als Notunterkünfte für Asylsuchende beschreibt. Dazu zählt auch das bisherige Verwaltungsgebäude der Stadtwerke, das im Spätsommer freiwerden soll. In Frankenthal läfut derzeit eine scharfe Debatte darüber, wo und wie Flüchtlingen ein Dach überm Kopf angeboten werden kann. Umstritten ist dabei vor allen Dingen die mögliche Nutzung von Sporthallen.

Einen ausführlichen Bericht zum Thema lesen Sie hier.