Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche besonders hart getroffen. Sie sollen von dem Programm „Aufholen nach Corona“ profitieren. Knapp 220.000 Euro bekommt die Stadt vom Bund. Was wird damit gemacht?

Kleingruppentraining für schulmüde Kinder und Jugendliche, Teambildung in der Klasse, eine Anlaufstelle für junge Leute auf Ausbildungsplatzsuche: Das Team aus dem Bereich Familie, Jugend und Soziales versucht mit seinen Angeboten, möglichst unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Denn: Die Folgen von Lockdowns und Homeschooling betreffen alle Kinder und Jugendlichen. Auch wenn diese Zeit für Familien, die es auch sonst schon schwer haben, besonders belastend war.

„Die Einzelfallhilfe hat seit 2020 stark zugenommen“, berichtet Michael Krauß, Leiter des Kinder- und Jugendbüros für die Schulsozialarbeit. Schüler haben im Fernunterricht schlicht das soziale Miteinander verlernt, ist seine Beobachtung. Hier setzt ein erlebnispädagogisches Angebot an, das in einem ersten Durchgang allen weiterführenden Schulen offen stehe. Anschließend sollen auch Grundschulen den eintägigen Kurs zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls in der Klasse nutzen können. „Jede Schule kann ihren Bedarf anmelden“, betont Krauß.

Jugendamt: Angststörungen nehmen zu

Für eine kleine Zielgruppe von zehn bis zwölf Teilnehmern ist dagegen das Projekt „Schulmüde Kinder und Jugendliche“ gedacht, das die Stadt gemeinsam mit dem Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) in Frankenthal organisiert. Hier spreche man über die Jugendhilfe und die Schulsozialarbeit sowohl Familien an, die bereits Erziehungshilfe bekommen, als auch Kinder, die in der Pandemie erstmals Auffälligkeiten entwickelt hätten, erläutert Janosch Armbrust, Abteilungsleiter Jugendhilfe. „Die psychosoziale Belastung steigt“, ist seine Beobachtung. So hätten beispielsweise Angststörungen zuletzt deutlich zugenommen.

Lernen lernen: Darum geht es bei einem freiwilligen Förderunterricht, der Schülern zweimal die Woche individuelle Unterstützung dabei bieten will, verpassten Stoff nachzuholen. An Jugendliche, die vor dem Übergang in Beruf und Ausbildung stehen, wenden sich Bewerberanlaufstellen, die in zwei Jugendtreffs eingerichtet werden. Nutzer bekommen hier Hilfe beim Verfassen von Bewerbungen und bei der Vorbereitung auf Einstellungsgespräche. Ziel sei eine Begleitung über längere Zeit, erklärt Krauß. Deshalb könne das Angebot auch in den Ferien genutzt werden.

Noch Fördergeld übrig

Weil auch für Fachkräfte die Herausforderungen zunehmen, soll eine „Ersthelferschulung“ in Sachen psychische Gesundheit (Mental Health) ihnen Rüstzeug bieten. Der Workshop des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim beinhalte theoretische und praktische Bausteine sowohl für akute Krisen, als auch für sich entwickelnde Probleme, sagt Sozialplanerin Annette Fahlbusch. Noch vor den Sommerferien seien zwei Termine geplant.

Alle Fördermittel – 138.000 Euro für sozialpädagogische Angebote und 80.000 Euro für außerschulisches Lernen – müssen laut Verwaltung bis Ende Mai 2023 verplant sein. Kleinere Projekte könnten noch über das Jugendamt Unterstützung beantragen, informiert Fahlbusch. Dass die Projekte angesichts der enormen Herausforderungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, ist den Beteiligten klar. „Wir haben in der Kürze der Zeit versucht, das Optimale für Kinder und Jugendliche in Frankenthal rauszuholen“, betont Jugendamtsleiter Jan Kardaus.

Kontakt

Weitere Informationen zu den Projekten und zu Fördermöglichkeiten gibt es im Bereich Familie, Jugend und Soziales, Telefon 06233 89355, E-Mail familiejugendundsoziales@frankenthal.de.