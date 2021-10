„Musik aus Theresienstadt“ lautet der Titel eines Gedenkkonzerts, das am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, im Rahmenprogramm der Landesausstellung „Hier stehe ich“ in der Gedenkstätte KZ Osthofen zu hören ist. Das Pan Quartett spielt Werke von Komponisten, die zur Zeit des Nationalsozialismus im KZ Theresienstadt interniert waren.

Theresienstadt war kein gewöhnliches Konzentrationslager, wie die Veranstalter des Konzerts mitteilen. Obwohl es als sogenanntes „Vorzeigelager“ zu Propagandazwecken hergerichtet war und weitgehend unter Selbstverwaltung der Internierten stand, waren Gewalt und Grausamkeit des Holocaust auch in Theresienstadt täglich spürbar. Um der Weltöffentlichkeit humane Zustände vorzuspiegeln, verordnete das Nazi-Regime den Gefangenen Musik und Tanz. Komponieren und Musizieren wurden so zu einer Überlebenschance für die Internierten, zu denen viele Künstler gehörten. Nach ihrer Deportation nach Theresienstadt schufen diese unter dem Eindruck von Leid und Tod bedeutende Werke.

Karin Leiber singt „Lieder der Tröstung“

Das Pan Quartett mit den beiden Violinistinnen Yi-Quiong Pan (Primaria) und Ewa Doktor, Sofia Guo (Viola) sowie Eric Trümpler (Cello) präsentiert am Sonntag in der Gedenkstätte KZ Osthofen musikalische Werke der in Theresienstadt internierten Komponisten Viktor Ullmann und Gideon Klein. Unterstützt wird das philharmonische Quartett von der Sopranistin Karin Leiber, die die „Lieder der Tröstung“ von Ullmann vorträgt.

Das Konzert ist eine Kooperation des Fördervereins Projekt Osthofen mit dem Museum der Stadt Worms im Andreasstift. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es je nach Witterungs- und Temperaturverhältnissen am Veranstaltungsort kühl werden kann. Besucher werden gebeten, sich warm zu kleiden und sich gegebenenfalls eine Decke und ein Sitzkissen mitzubringen. Das Konzert findet unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Es gilt die 3-G-Regel.

Noch Fragen?

Gedenkkonzert „Musik aus Theresienstadt“ am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, in der Gedenkstätte KZ Osthofen (Ziegelhüttenweg 38). Karten gibt es für zehn Euro (ermäßigt sieben Euro) im Netz unter www.museum-andreasstift.ticketfritz.de sowie an der Kasse des Museums Andreasstift in Worms (Weckerlingplatz 7). Möglicherweise sind laut Veranstalter am Sonntag an der Abendkasse in der Gedenkstätte noch Restkarten zu haben.