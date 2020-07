Der Schifferstadter Krimiautor Harald Schneider fühlt sich im Frankenthaler Congress-Forum wohl. Das hat er bei etlichen Lesungen im Streaming-Studio des CFF in den vergangenen Wochen gezeigt. Eine Lesung mit den realen Vorbildern für Figuren aus dem 19. Palzki-Krimi beschließt die Reihe.

„Pfälzer Bausünden“ heißt der neueste Fall mit Kult-Kommissar Reiner Palzki. In diesem kommen wieder echte Personen vor, etwa Clemens Körner (CDU), Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, und Markus Lemberger von der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom). Den Anfang bei den Lesungen im Dialog mit Schneider machen am Mittwoch (19.30 Uhr) die Hobbydetektive: Getränkehändler Jochen Bruch und Ehefrau Doris sowie Gunter Engler. Die Aufzeichnung ist unter https://youtu.be/XDn241rUllA abrufbar. Am Donnerstag (19.30 Uhr) „ermitteln“ Markus Lemberger und Paul Platz, der sich im Rhein-Pfalz-Kreis um Kulturveranstaltungen kümmert, mit Harald Schneider im Streaming-Studio des CFF. Das gibt es unter https://youtu.be/vcbRjct0vYk zu sehen. Diese beiden Lesungen bilden den Schluss der Reihe.