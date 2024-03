Kupferdiebe haben an der Heilig-Kreuz-Kapelle auf dem Palmberg bei Laumersheim zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte im Zeitraum von 17. Februar bis 17. März vom Dach der Kapelle rund 15 Meter Regenrinne und von der Fassade ein Fallrohr entwendet. Der Wert des gestohlenen Kupfers wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Inspektion in Grünstadt bittet um Hinweise unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de. Der Laumersheimer Michael Latour, Ausschussvorsitzender der katholischen Kirchengemeinde Dirmstein, der regelmäßig an der Kapelle nach dem Rechten sieht, hat den Diebstahl am Sonntag bemerkt und mit Pfarrer Martin Tiator der Polizei gemeldet. Latour spricht gegenüber der RHEINPFALZ von einem „nicht unerheblichen Schaden, nachdem längere Zeit nichts Größeres mehr passiert war“. Im Januar 2015 war eine Holzbank vor der barocken Kapelle angezündet worden. Die Folge: eine verrußte Außenwand. Ein ständiges Ärgernis sind laut Latour Sperrmüll und Abfälle, die an der Zufahrt zur Kapelle illegal entsorgt werden.