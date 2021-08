Weil der 22-jährige Mitarbeiter eines Paketdienstes sich auf die Suche nach einer Hausnummer in der Wormser Altmühlstraße konzentriert habe, sei er am Samstag gegen 12 Uhr mit seinem Auslieferfahrzeug auf einen am Straßenrand in Fahrtrichtung Pfortenring geparkten BMW aufgefahren. Wie die Polizei Worms weiter mitteilt, klagte der Paketbote danach über Schmerzen im Knie- und Nackenbereich. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei Worms auf rund 15.000 Euro.