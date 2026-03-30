Weil ein Lkw-Fahrer an einer Tankstelle in der Industriestraße gepöbelt hat, wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr die Polizei alarmiert. Als die Streife eintraf, befand sich der 52-jährige Mann aus Rumänien wieder an seinem Lkw, der auf dem benachbarten Parkplatz stand. Die Polizisten bemerkten, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Streife stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Dieser wird dem Mann erst wieder ausgehändigt, wenn er nüchtern ist. Zu einem strafrechtlich relevanten Verhalten kam es laut Polizei indes nicht.